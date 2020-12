Jean-Michel Jarre : un concert en VR sociale dans une Notre-Dame virtuelle

Malgré ses 72 balais, le compositeur Jean-Michel Jarre reste à la pointe des nouvelles technologies. Welcome to the Other Side est le nouveau projet un peu fou du créateur de Zoolook et des Chants Magnétiques. Ce concert hybride consiste en une performance live de Jean-Michel Jarre (dans un studio près de la Cathédrale)… dupliquée en temps réel en VR sociale : l’avatar du compositeur se produira au même moment à l’intérieur d’une Notre-Dame virtuelle (la modélisation de Notre-Dame a été assurée par la startup française VRrOOm) !

Le live stream de Welcome to the Other Side démarrera le 31 décembre prochain à 23h25 exactement. Durant le concert, un ballet de luminographie fera resplendir la cathédrale et l’expérience VR pourra être suivie sur différentes plateformes triées sur le volet (médias sociaux de la Ville de Paris et de l’UNESCO, à la télé via BFM Paris, etc.). L’évènement sera aussi visible au casque VR en passant par l’app de chat virtuel VRchat. Le concert durera 45 minutes et sera composé en grande partie de morceaux d‘Electronica, le dernier album de Jean Michel Jarre. Bien entendu, on aura aussi droit aux énormes succès « remixés » que sont Oxygène et Equinoxe.