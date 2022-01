Publicités sans cookies : Google abandonne FLoC et dévoile Topics

FLoC a été controversé, avec Google qui voulait utiliser ce projet pour faire de la publicité ciblée sans s’appuyer sur les cookies. Mais il y a eu diverses polémiques à son sujet et Google a donc préféré y mettre un terme, et annonce aujourd’hui une API qui a pour nom Topics.

Au revoir le FLoC, bonjour l’API Topics

L’idée de FLoC était de mettre chaque internaute dans un groupe avec plusieurs milliers de personnes. Tous les individus étaient censés avoir un profil similaire. Il était donc possible de diffuser les mêmes publicités à ce groupe de personnes. Le suivi se faisait au niveau d’un groupe et non plus de manière individuelle. Est ensuite née une polémique sachant que le service était en test un peu partout, sauf en Europe où il y a le RGPD. Il y a également eu un mouvement anti-FLoC et plusieurs gros sites ont refusé de participer à ce programme de Google.

Au vu de l’échec de FLoC, Google annonce aujourd’hui l’API Topics. Elle fonctionne en faisant en sorte que votre navigateur détermine, sur l’appareil, les sujets qui représentent vos principaux centres d’intérêt pour la semaine en cours, en fonction de votre historique de navigation. Google assure que Chrome « exploitera un modèle de classification pour associer les noms d’hôtes des sites aux thèmes ».

Pour chaque semaine, les 5 principaux sujets de l’utilisateur sont calculés à l’aide des informations de navigation locales du navigateur. Un sujet supplémentaire, choisi uniformément au hasard, est ajouté pour un total de 6 sujets associés à l’utilisateur pour cette semaine. Parmi les thèmes, il y a le fitness, les voyages et l’actualité, avec environ 350 thèmes disponibles au départ. Les thèmes sont conservés pendant trois semaines avant d’être automatiquement supprimés, et Chrome permettra aux utilisateurs de voir et de supprimer leurs thèmes à volonté — ou de désactiver entièrement la fonctionnalité. Google précise que les thèmes sont « soigneusement sélectionnés » par des humains et « n’incluent pas de catégories potentiellement sensibles, telles que le sexe ou l’ethnie ».

Premier test dans quelques semaines

Lorsque vous visitez un site qui vous demande vos thèmes, votre navigateur en choisit trois (un de chacun des trois dernières semaines) pour les partager avec des partenaires de publication et de publicité. Ces tiers utiliseront ces informations pour diffuser des publicités correspondant à vos intérêts/sujets.

Google proposera une première version de son API Topics à la fin du premier trimestre de 2022. Les sites et les annonceurs pourront ainsi la tester et vérifier que tout fonctionne comme prévu.