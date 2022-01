Starlink : il n’y aura pas de station relais en Normandie ni dans le Nord

Les affaires ne s’engagent pas très bien pour Starlink en France. La filiale de SpaceX souhaitait en effet implanter sur le territoire trois stations relais destinées à améliorer la portée et la couverture de son réseau satellitaire internet, et l’on vient d’apprendre que seule la station de Villenave-d’Ornon (près de Bordeaux) pourra finalement être mise en fonction.

Un groupe d’habitants de Saint-Senier-de-Beuvron a en effet réussi à faire plier le géant américain, malgré l’autorisation de l’ARCEP et une étude d’impact écologique positive (la station n’aurait pas eu d’effets nocifs notables sur l’environnement de la région). Face à la perspective d’un procès, Starlink a donc préféré jeter l’éponge. Un autre projet de station à Gravelines dans le Nord a lui aussi été abandonné, sans doute là encore sous la pression d’une forte mobilisation locale.

On notera que ces défections n’empêchent pas Starlink de fonctionner normalement en France, mais sans relais au sol, il est légitime de se poser la question de l’efficacité du réseau Starlink lorsque des millions d’utilisateurs seront abonnés au service un peu partout dans le monde. Rappelons que le réseau Starlink est surtout utile pour obtenir des débits moyens (en descendant) de 150 mbps dans des zones blanches où les 10 mbps sont loin d’être acquis et où il n’existe aucun plan d’installation de la fibre dans un avenir proche. Difficile de se plaindre de la fracture technologique entre les villes et les campagnes lorsque des technologies de désenclavement du réseau sont refusées pour des raisons souvent sans rapport avec les données scientifiques et/ou environnementales.