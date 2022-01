Bugs Shield TV et Android 11 : Nvidia travaille avec Plex et Google sur des correctifs

Nvidia a récemment proposé Android 11 pour ses Shield TV, mais il y a des bugs, notamment avec Plex et d’autres applications. Autant dire que l’expérience utilisateur est moins bonne qu’auparavant. Mais ce sera prochainement de l’histoire ancienne puisque des correctifs sont en préparation.

Le problème de la Shield TV avec Plex et les autres applications sur Android 11 vient des permissions concernant l’accès au stockage. Actuellement, un bug voit le bouton « Autoriser uniquement pendant l’utilisation de l’application » agir de la même manière que le bouton « Ne pas autoriser » lorsque cette nouvelle demande d’autorisation apparaît. Ainsi, plusieurs applications ne peuvent plus accéder aux contenus des utilisateurs.

Pour ce qui est de Plex, un autre problème concerne la possibilité d’utiliser le boîtier multimédia de Nvidia comme un Plex Media Server à cause de certaines bibliothèques qui ne fonctionne pas. Fort heureusement, un correctif est en préparation.

Voici ce qu’a déclaré Nvidia auprès de 9to5Google concernant les bugs avec les Shield TV et Android 11 :

Nous travaillons avec Google pour résoudre ce problème aussi rapidement que possible. En attendant, il est possible de rétablir la fonctionnalité de bon nombre de ces applications en définissant manuellement l’autorisation « Fichiers et médias » de l’application sur « Autoriser tout le temps » ou « Autoriser », selon l’application et les autorisations.

Dans certains cas, les utilisateurs ont pu désinstaller, puis réinstaller l’application pour rétablir la fonctionnalité.

En outre, pour les utilisateurs avec un Plex Media Server, il existe un problème connu si vous avez migré les métadonnées de votre bibliothèque vers un stockage externe. Nous travaillons sur une solution avec Plex afin de résoudre ce problème le plus rapidement possible.