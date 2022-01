Nintendo France veut vendre 1 million de Switch en 2022

La Nintendo Switch connaît un succès en France, au point d’avoir été la console la plus vendue au cours de l’année 2021. L’histoire pourrait se répéter en 2022. Nintendo l’espère en tout cas.

Vers 1 million de ventes de Switch en France pour 2022

« La base installée de la Switch en France est désormais de 6,1 millions d’exemplaires. Elle dépassera les scores de la Wii d’ici le printemps, et nous visons un total de 7 millions de ventes d’ici la fin 2022. Ce serait une performance historique », a déclaré Philippe Lavoué, directeur général de Nintendo France, auprès du Figaro. À date, la Switch s’est déjà mieux vendue que la PlayStation 4 dans l’Hexagone. La console de Sony enregistre 6 millions de ventes.

Sur l’exercice fiscal de 2021, Nintendo France a été en mesure de vendre 1,3 million d’exemplaires de Switch. C’est « notre deuxième meilleure année », déclare Philippe Lavoué, la meilleure étant 2020.

Mais qui achète la Switch ? Philippe Lavoué dévoile les profils. De manière générale, la moitié des acheteurs sont de jeunes adultes et l’autre des familles avec enfants. Si on entre dans les détails, les acheteurs de la Switch classique sont des parents et de jeunes adultes. Le modèle Lite attire davantage les enfants et un public féminin. Et pour le modèle avec un écran OLED, ce sont surtout de jeunes hommes. « Mais il n’est pas rare de voir des foyers avec 2 voire 3 Switch », poursuit le directeur général.

FIFA 22 a dominé les ventes de jeux

Il est également question des jeux. Le dirigeant note que les personnes qui avaient à l’époque une Wii ou une DS sont désormais de jeunes adultes. « Ils acquièrent la Switch car les licences de leur enfance y sont présentes », dit-il.

Le jeu Switch le plus vendu au format physique est FIFA 22. Il y a ensuite le remake de Pokémon Perle et Diamant avec 700 000 exemplaires. On retrouve après Mario Kart 8, Super Mario 3D World et Animal Crossing. Il faudra attendre les prochaines semaines pour avoir les ventes au format dématérialisé qui viennent du Nintendo eShop.

La pénurie pénalise notamment la Switch OLED

Le dernier point évoqué est la pénurie de composants. La Switch est relativement facile à trouver chez les commerçants, sauf le modèle OLED. « Il y a encore des nuages à l’horizon. La Oled est toujours difficile à trouver en magasin en ce début d’année, et nous n’avons aucune certitude sur les futurs approvisionnements », reconnaît Phillipe Lavoué.

En face, Sony et Microsoft rencontrent de sérieuses difficultés avec la PlayStation 5 et les Xbox Series X/S. Nous avons récemment appris qu’il y a eu 600 000 ventes de PlayStation 5 en France en 2021 et 214 000 ventes de Xbox Series X/S. Autant dire que Nintendo est loin devant avec la Switch.