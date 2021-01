Nintendo Switch : 4,7 millions de ventes en France et succès pour Animal Crossing New Horizons

La Nintendo Switch connaît un joli succès en France, au point d’enregistrer 4,7 millions de ventes depuis sa sortie en 2017. C’est Philippe Lavoué, le directeur de Nintendo France, qui l’annonce dans une interview.

4,7 millions de ventes en France pour la Nintendo Switch

« La croissance annuelle est à deux chiffres, alors que la console en est à sa quatrième année de commercialisation. C’est du jamais vu pour Nintendo », déclare Philippe Lavoué au Figaro. Il note que 7% des Français ont aujourd’hui une Nintendo Switch, ce qui donne 4,7 millions d’exemplaires. En comparaison, c’était 3,3 millions en 2019.

Selon le dirigeant, les ventes de Nintendo en France ont été réparties à parité entre les jeunes adultes et les foyers avec enfants durant l’année 2020. « La Switch est au milieu de son cycle de vie. Elle a encore un gros potentiel de progression », indique Philippe Lavoué.

Animal Crossing: New Horizons, jeu le plus vendu en France

Outre les ventes de Nintendo Switch en France, Philippe Lavoué parle du succès d’Animal Crossing: New Horizons. Ce fut le jeu le plus vendu dans l’Hexagone en 2020 selon l’institut Gfk, qui se base sur les ventes physiques. Il a tout particulièrement cartonné au premier semestre, avec le premier confinement. « Il s’agit d’une coïncidence fortuite et je ne la qualifierai pas d’heureuse. Mais nous sommes heureux d’avoir aidé les personnes confinées à se sentir moins seules et à s’évader mentalement », dit Philippe Lavoué.

Il ajoute que les premiers acheteurs du jeu étaient de jeunes adultes. Mais « les familles avec enfants ont pris le relais à partir de l’été ». Animal Crossing: New Horizons est dans le top 3 des ventes depuis plusieurs trimestres et c’est encore le cas en ce début de 2021. La licence Animal Crossing « a clairement changé de dimension avec cet épisode. C’est aussi le cas de la Nintendo Switch », juge Philippe Lavoué.

Concernant le reste du classement, Nintendo se porte bien. Mario Kart 8 Deluxe et Super Mario 3D All Stars font partie des jeux les plus vendus en 2020 en France. Ring Fit a également connu un succès. « La fermeture des salles de sport lui a été favorable », reconnaît Philippe Lavoué. « Ring Fit, Just Dance d’Ubisoft et Animal Crossing forment un combo qui convainc un nouveau public d’acheter une Switch », ajoute-t-il. Un autre succès a été 51 Worldwide Games, une compilation permettant de jouer sur Switch à des jeux traditionnels.