En France, la Switch se vend mieux que les PlayStation et Xbox réunies

Les chiffres de ventes pour les consoles en France en 2021 sont maintenant connus et la Nintendo Switch a fait mieux que les PlayStation de Sony et Xbox de Microsoft.

La Nintendo Switch domine les ventes en France

Selon les données de Ludostrie, il y a eu 1,23 million de Switch vendues en France durant l’année 2021. En comparaison, Sony a écoulé 600 000 PlayStation 5 et Microsoft a vendu 214 000 exemplaires de ses Xbox Series X/S. Il est également question de la PlayStation 4 qui a enregistré 90 000 ventes. Pour la Xbox One, ce sont seulement 5 000 exemplaires.

Ainsi, la Switch a représenté 57,52% des ventes. Elle fait mieux que les consoles de Sony et Microsoft. La PlayStation 5 a eu une part de 28,04%, là où les Xbox Series X/S ont en eu une de 10%. Pour la génération précédente, la part est de 4,21% pour la PlayStation 4 et à peine de 0,23% pour la Xbox One.

Nintendo arrive donc à frapper très fort, à tel point que le groupe a vendu autour de 6 millions de Switch en France depuis son lancement en 2017. Il s’approche des ventes de la PlayStation 4 et de la Wii. En revanche, il reste encore de la marge pour atteindre le record, à savoir la Nintendo DS avec ses 12 millions de ventes.

La PlayStation 5 est plus fort que les Xbox Series X/S

Concernant la PlayStation 5 de Sony, 85% des ventes concernent le modèle standard avec lecteur de disque. Du côté de Microsoft, la Xbox Series S se vend un peu mieux que la Series X avec une part dépassant les 50%. Il faut dire que ce modèle, en plus d’être moins cher, était plus facile à acheter que la Series X.

À noter également que Sony s’en sort mieux que Microsoft. Mais ce n’est pas réellement une surprise, les PlayStation ont toujours été plus populaires en France (ou en Europe de manière générale).

Autre élément, le volume de ventes des PlayStation 5 et Xbox Series X/S est inférieur à celui des PlayStation 4 et Xbox One en leur temps. Mais cela n’est pas dû à un désintérêt des joueurs, bien au contraire. Le problème est tout simplement le stock à cause de la pénurie des composants.