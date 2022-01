Ukraine : une cyberattaque massive vise plusieurs sites gouvernementaux

L’Ukraine connaît aujourd’hui une cyberattaque de taille qui vise plusieurs sites gouvernementaux. Personne n’a pour l’instant revendiqué l’attaque informatique. Elle se produit dans un contexte de vives tensions entre l’Ukraine et la Russie.

Un piratage informatique important du côté de l’Ukraine

Les sites de ministères, dont celui des Affaires étrangères et celui des Situations d’urgence, étaient inaccessibles ce vendredi. Avant que le site du ministère des Affaires étrangères ne soit rendu inaccessible, un message menaçant avait été publié par les auteurs de la cyberattaque sur sa page d’accueil en ukrainien, en russe et en polonais. « Ukrainiens, prenez peur et préparez-vous au pire. Toutes vos données personnelles ont été téléchargées sur le Web », pouvait-on lire. Ce message était accompagné de plusieurs logos, dont un drapeau ukrainien barré.

Malgré tout, les services de renseignement ukrainiens disent n’avoir constaté aucune fuite de données personnelles. « Des messages provocateurs ont été affichés sur les pages d’accueil de ces sites, mais le contenu desdits sites n’a pas été modifié et aucune fuite de données personnelles n’a eu lieu, selon les informations disponibles », ont indiqué les services de renseignement.

Plusieurs avertissements durant ces dernières 24 heures

Les États-Unis ont averti jeudi que la menace d’une invasion militaire russe en Ukraine était élevée. De son côté, la Russie a déclaré il y a 24 heures que ses efforts en vue de convaincre l’Occident d’empêcher l’expansion de l’Otan vers l’Est, via notamment une intégration de l’Ukraine, l’avaient menée à une impasse et a menacé d’en tirer les conséquences, sans en préciser la nature.

L’Ukraine et ses alliés occidentaux ont accusé à de maintes reprises la Russie de mener des attaques informatiques contre leurs sites et infrastructures, mais la Russie a toujours assuré que ce n’était pas le cas. Difficile de dire pour l’instant qui est l’auteur de la cyberattaque massive visant l’Ukraine.