Cryptomonnaie : Tesla accepte maintenant le Dogecoin pour certains produits

Après après accepté (puis retiré) le paiement en Bitcoin, voilà que Tesla accepte les transactions avec le Dogecoin. Mais contrairement au Bitcoin qui permettait d’acheter des voitures, l’autre cryptomonnaie est uniquement proposée pour certains produits.

Le paiement en Dogecoin débarque chez Tesla

« Les produits dérivés Tesla peuvent être achetés en Dogecoin », a tweeté aujourd’hui Elon Musk, sans préciser quelle gamme serait concernée. De quoi redonner du chien à cette cryptomonnaie créée comme parodie en 2013. Le Dogecoin a pris près de 11% aujourd’hui, et son marché représente théoriquement plus de 26 milliards de dollars, en faisant la 11e cryptomonnaie la plus importante.

Tesla merch buyable with Dogecoin — Elon Musk (@elonmusk) January 14, 2022

Elon Musk partage régulièrement sur Twitter son avis sur les cryptomonnaies, ce qui a créé en 2021 des mouvements de prix marqués dans ce marché ultra-volatil. Il avait ainsi annoncé que Tesla avait investi une partie de sa trésorerie en Bitcoins, et que ses véhicules électriques allaient être disponibles à l’achat avec cette cryptomonnaie, avant d’annuler cette mesure, se disant inquiet de leur impact écologique.

Lorsqu’il a été nommé en décembre personne de l’année 2021 par le magazine Time, Elon Musk a estimé que le Bitcoin était une bonne manière de conserver de la valeur, mais que le Dogecoin, « même s’il a été créé comme une plaisanterie, est un meilleur moyen d’échange ».

Malgré le gain du Dogecoin aujourd’hui après l’annonce de Tesla, le marché des cryptomonnaies est quelque peu secoué en ce début de 2022. Il représente actuellement un peu plus de 2 100 milliards de dollars, contre plus de 3 000 milliards à son apogée en novembre.