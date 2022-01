Microsoft confirme avoir arrêté la production de Xbox One depuis plus d’un an

Ce n’est pas un troll, mais cela ressemble tout de même à un petit coup de coude en passant. Alors que Sony annonce relancer la production de PS4 pour compenser financièrement la pénurie de composants pour la PS5, Microsoft de son côté confirme que la production de Xbox One est bel et bien définitivement arrêtée, et que cela ne date pas d’aujourd’hui.

Cindy Walker, directrice marketing chez Xbox, a fait une petite mise au point lors d’un entretien avec un journaliste du site The Verge : « Pour nous concentrer sur la production des Xbox Series X / S, nous avons arrêté la production de toutes les consoles Xbox One à la fin de 2020 ». En d’autres termes, Microsoft a totalement arrêté la production de Xbox One dès le démarrage des ventes des Xbox Series.

Pour être tout à fait juste, Xbox n’est pas tout à fait dans la même situation que Sony même si la pénurie de composants touche indifféremment les deux fabricants. Ainsi, Microsoft dispose dans son catalogue de la Xbox Series S, dont les composants sont nettement moins en « tension » que ceux de la Series X et de la PS5. Ce sont d’ailleurs les bonnes ventes de Xbox Series S qui ont permis à aux Xbox Series de dépasser les ventes de la PS5 au mois de novembre, et de faire quasiment jeu égal sur décembre.

En outre, Microsoft peut sans doute plus facilement se satisfaire de la situation présente : les ventes de Xbox Series dépassent celles, au même temps de passage, de tous les autres modèles de Xbox, alors que la PS5 peine à égaler les scores tonitruants de la PS4 (même si au final il s’est vendu environ 1,6 PS5 pour 1 Xbox Series sur les 12 mois écoulés).