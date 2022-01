Android 12L bêta 2 est disponible au téléchargement

Google propose aujourd’hui la bêta 2 d’Android 12L. Pour rappel, cette version L a été annoncée en octobre. Elle se destine surtout aux smartphones pliables et aux tablettes.

Bêta 2 disponible pour Android 12L

La bêta 2 est considérée comme une mise à jour incrémentielle et les développeurs sont encouragés à commencer les tests de compatibilité finaux pour les applications, les SDK et les bibliothèques, ainsi qu’à publier des versions compatibles et à compiler les applications avec le SDK API 32 officiel si nécessaire.

Une troisième bêta sera disponible dans le courant du mois de février. Ce sera la dernière. Il y aura ensuite la version finale disponible pour tout le monde. Google a déjà dit qu’elle arrivera lors du premier trimestre de 2022. On peut imaginer que ce sera dans le courant du mois de mars, sachant que nous sommes sur un rythme d’une nouvelle version chaque mois depuis la première bêta (qui est disponible depuis décembre).

Sans surprise, la bêta 2 d’Android 12L est d’abord disponible pour les Pixel de Google. Cela concerne les Pixel 3, 4 et 5, ainsi que leurs variantes. Étonnamment, il n’y a pas (encore ?) la nouvelle bêta pour les Pixel 6 et 6 Pro. Leur absence était déjà une réalité le mois dernier. Mais on peut imaginer qu’ils vont prochainement s’ajouter à la liste.