Android 12L bêta 1 est disponible

Google rend aujourd’hui disponible la bêta 1 d’Android 12L. Ce « nouveau » système d’exploitation a été annoncé il y a quelques semaines. Il vise les essentiellement les smartphones pliables et les tablettes pour s’adapter à leur format. Mais Google propose également la version sur les Pixel. D’ailleurs, ce sont les seuls à l’avoir dans l’immédiat.

Bêta 1 disponible pour Android 12L

Avec Android 12L, Google ajoute une disposition en deux colonnes pour les appareils dotés d’un écran plus grand, ce qui permettra d’obtenir plus d’informations à la fois. Par exemple, les accès rapides et les notifications peuvent s’afficher côte à côte. Google s’efforce également d’améliorer le multitâche, en permettant de faire glisser une application en mode écran partagé depuis la barre des tâches.

La bêta 1 d’Android 12L est disponible dès maintenant au téléchargement pour les différents Pixel. Tous ceux qui sont inscrits au programme de bêta d’Android peuvent télécharger la mise à jour depuis les réglages de leur Pixel. Et pour les aventuriers qui préfèrent l’installation manuelle, il est possible de récupérer les fichiers d’installation sur le site de Google (Images, OTA).

Il y aura trois bêtas au total. La deuxième arrivera dans le courant du mois de janvier et la troisième suivra en février selon un calendrier communiqué par Google. La version finale sortira après, à une date encore non communiquée. Une arrivée au début du printemps 2022 est en tout cas probable.