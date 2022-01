Michael Bay (Transformers) va réaliser pour Netflix un remake du très culte The Raid

Michael Bay (Transformers) ne fait généralement pas dans la finesse, mais ses films ont au moins le mérite d’être de vrais divertissements popcorn aux effets spéciaux efficaces (posez le cerveau à l’entrée, merci). Après 6 Underground, film d’action et de bagnoles pour le compte de Netflix, le réalisateur américain revient sur le N rouge avec cette fois le projet de remake d’un film d’action réellement culte, The Raid (sorti en 2011).

Film de baston ultime aux séquences ultra violentes à couper le souffle, The Raid est un bijou signé du réalisateur Gareth Evans (tout comme The Raid 2), bijou qui rapelle d’ailleurs le jeu vidéo dans sa construction : une équipe de policiers d’intervention doit nettoyer un immeuble de la pègre, étage après étage. Autant dire que Michael Bay s’attaque ici à un monument du genre, et l’on espère le réalisateur parviendra à préserver la mise en scène inspirée et nerveuse de l’oeuvre originale.

L’action du film change de localisation en revanche, et se déroulera cette fois dans les Badlands de Philadelphie. Un groupe de la DEA sera chargé de la faire le ménage dans un cartel dirigé forcément par un méchant bonhomme extrêmement cruel (le boss de fin de niveau). The Raid façon Michael Bay n’a pas encore de date de sortie sur Netflix.