Amazon Fire TV : 150 millions de ventes et une intégration dans les voitures

Les produits Fire TV sont un succès si l’on en croit Amazon qui revendique plus de 150 millions de ventes dans le monde. Le commerçant en ligne a récemment précisé qu’il y avait plus de 50 millions de comptes Fire TV actifs.

150 millions de ventes pour les clés HDMI d’Amazon

Il existe plusieurs types de produits Fire TV, les plus populaires étant les clés HDMI. Il suffit de les brancher sur son téléviseur pour avoir l’équivalent d’un téléviseur connecté. Cela s’explique par la connexion Internet et l’accès à de multiples applications, dont les applications de streaming (Netflix, Prime Video, Disney+, etc).

Toujours selon Amazon, le Fire TV Stick (qui coûte 39,99€) a été dans le top des ventes durant le Black Friday parmi tous les autres produits du groupe. Aussi, Amazon assure que beaucoup de personnes ont acheté les téléviseurs Fire TV, toujours durant le Black Friday. Ces modèles sont pour l’instant disponibles en Inde et aux États-Unis. À l’inverse, les clés HDMI sont proposées un peu partout. Le dernier modèle en date est le Fire TV 4K Max.

Fire TV dans les voitures

En complément, Amazon a profité du CES 2022 pour annoncer des accords avec Ford et Stellantis pour proposer l’expérience Fire TV aux systèmes de divertissement embarqués des voitures. Cela signifie que des services comme Prime Video seront intégrés dans les modèles 2022 du Ford Explorer et du Lincoln Navigator, ainsi que dans les Jeep Wagoneer, Grand Wagoneer, Grand Cherokee et Chrysler Pacifica.