Amazon annonce ses premiers téléviseurs : Fire TV Omni et Series 4

Après la rumeur vient la confirmation. Amazon a annoncé des téléviseurs sous sa propre marque. Le point positif est le prix qui se veut abordable par rapport aux modèles similaires.

Amazon lance ses propres téléviseurs Fire TV Omni et Series 4

Amazon va proposer deux gammes de téléviseurs : Fire TV Omni et Fire TV Series 4. Les modèles Omni seront le haut de gamme supportant la 4K, avec des dalles de 43, 50, 55, 65 et 75 pouces. On retrouve le support du HDR10 et HLG. Les modèles de 65 et 75 pouces ont également le droit au Dolby Vision. Amazon évoque par ailleurs le support du Dolby Digital Plus pour la partie sonore.

Les téléviseurs d’Amazon tournent sous Fire TV et proposent l’accès aux différents services de streaming, dont Prime Video (évidemment), Netflix, Disney+, Hulu, HBO Max, Apple TV et plus encore. On retrouve également l’assistant Alexa d’Amazon. Il est possible de l’invoquer pour lancer un programme ou une application. À noter qu’il fonctionne même quand le téléviseur est éteint.

En outre, Amazon évoque le support de la fonction image dans l’image (picture-in-picture) pour notamment jeter un coup d’œil au flux vidéo de votre caméra de sécurité, tout en ayant votre programme de télévision toujours affiché dans une partie de l’écran. Il est également possible de passer des appels vidéo avec Alexa Calling ou Zoom.

Concernant les Fire TV Series 4, Amazon indique seulement qu’il y aura les dalles de 43, 50 et 55 pouces avec là encore la 4K. Le HDR10 est présent, tout comme le HLG. Le Dolby Vision est toutefois absent sur cette gamme.

Prix et date de sortie

Amazon réserve pour l’instant ses téléviseurs sous sa propre marque aux États-Unis, en ne disant pas s’ils vont débarquer dans d’autres pays à l’avenir. Voici les tarifs :

43 pouces (Omni) : 409,99$

50 pouces (Omni) : 509,99$

55 pouces (Omni) : 559,99$

65 pouces (Omni) : 829,99$

75 pouces (Omni) : 1 099,99$