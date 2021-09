Amazon lance le Fire TV Stick 4K Max : Wi-Fi 6 et plus puissant

En plus d’annoncer ses propres téléviseurs, Amazon lance le Fire TV Stick 4K Max. Derrière ce long nom se cache un nouveau modèle du dongle HDMI du commerçant en ligne. Il permet toujours d’accéder à différentes applications depuis son téléviseurs, dont les services de streaming. Les trois autres dongles (Fire TV Stick 4K, TV Stick et TV Stick Lite) restent au catalogue.

Le Fire TV Stick 4K Max se veut 40% plus performant que le modèle non-Max selon les dires d’Amazon. Cela s’explique par un processeur avec quatre cœurs ayant une cadence de 1,8 GHz. La puce s’accompagne par 2 Go de RAM. Niveau support, c’est le festival : il y a HDR, HDR10+ et Dolby Vision, le tout avec la 4K bien sûr. Côté son, le Dolby Atmos est pris en charge.

Amazon propose son Fire TV Stick 4K Max avec sa nouvelle télécommande vocale Alexa. Vous pouvez rechercher et lancer du contenu avec votre voix. Accédez à vos applications préférées rapidement grâce aux boutons prédéfinis. Contrôlez l’alimentation et le volume avec une seule télécommande.

Autre élément intéressant : le support du Wi-Fi 6. Cela devrait tout particulièrement plaire à ceux qui jouent de fichiers 4K qui pèsent leur poids. Le chargement ne devrait pas être un problème (en partant du principe que la connexion Internet suit derrière).

Le Fire TV Stick 4K Max est disponible dès maintenant chez Amazon au prix de 64,99€. Les premières livraisons se feront le 7 octobre prochain.