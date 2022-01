[CES 2022] AMD dévoile sa série Ryzen 6000 pour portables et sa série 7000 sous Zen 4

AMD a sorti l’artillerie lourde lors du CES 2022. Une Lisa Su très en forme a ouvert les hostilités avec le Ryzen 7 5800X3D (8 cœurs pour 16 threads, jusqu’à 4.5 GHz, technologie d’empilement 3D stacking), probablement le dernier CPU de la série 5000, présenté ici comme le plus performant des processeurs dédiés au jeu. Les perfs devraient être 15% supérieures à celles du Ryzen 5900X. Pour le prix, il faudra encore attendre.

La grosse annonce c’était incontestablement les Ryzen série 7000 basés sur l’architecture Zen 4 et gravés en 5nm (par TSMC, qui d’autre sinon ?). On change d’univers, et de socket au passage (pas de chaussettes hein) avec l’AM5 : PCIe Gen 5, RAM DDR5, mais toujours une grande discrétion sur les perfs. AMD en dira sans doute plus d’ici la commercialisation de ces puces prévue au second semestre 2022.

Enfin, AMD a confirmé que les Ryzen de la série 6000 vont enfin débarquer sur les PC portables. Le gain de puissance serait plus que conséquent (+11% en single-thread et jusqu’à 28% en multi-thread ), des résultats largement dus à l’architecture Zen 3+. Pour le reste, ces Ryzen 6000 « portabilisés » auront droit au PCIe 4, à la gravure en 6nm, et pourront prendre en charge la mémoire DDR5 ainsi que le Wi-Fi 6E. Que du bon en somme. Le gros bonus, c’est le GPU intégré basé sur l’architecture RDNA2 (que l’on trouve aussi dans les PS5 et les Xbox Series). AMD promet des performances graphiques de premier plan et prend comme exemple Far Cry 6, qui pourrait tourner avec les détails en médium et en Full HD à 59 fps.