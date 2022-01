James-Webb : le bouclier du télescope spatial est totalement déployé

Il doit être écrit quelque part que la mise en activité du JWST (James Webb Spatial Telescope) se déroulera sans la moindre anicroche. La NASA vient de confirmer que le bouclier solaire du JWST a été entièrement déployé dans la journée du 4 décembre, ce qui n’était pas une mince affaire sachant que la NASA jugeait l’opération extrêmement délicate (voire la plus délicate de toutes les procédures de mises en route du télescope).

Prochaine étape, le déploiement et la configuration des miroirs primaire et secondaire, qui auront lieu avec un peu de retard (la NASA devait démarrer la procédure aujourd’hui même pour le miroir secondaire, mais a finalement préféré reporter de quelques jours). Il faudra pas moins de 10 jours pour que les deux miroirs soient correctement installés. Pour rappel, le miroir secondaire affiche une envergure de 0,74 m et le miroir primaire une envergure de 6,5 m. Les deux miroirs sont retenus par des tiges qui ont notamment permis de plier l’ensemble afin d’intégrer l’espace limité de la coiffe d’Ariane 5.

Le télescope spatial James-Webb se dirige toujours vers le point de Lagrange L2, situé à 1,5 million de kilomètres de la Terre.

Le saviez vous ? C’est un prix Nobel de Physique, John Mather, qui est le responsable scientifique du télescope spatial James-Webb depuis 2006.