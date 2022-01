[CES 2022] Dell XPS 13 Plus annoncé : nouveau design et touches de fonction tactiles

Dell a profité du CES 2022 pour annoncer le XPS 13 Plus, son nouvel ordinateur portable qui mise sur les performances et la qualité de manière générale.

Présentation du Dell XPS 13 Plus

Dell indique que son XPS 13 Plus a pour but de faire de la simplicité la nouvelle qualité supérieure. L’entreprise a supprimé la finition intérieure classique en fibre de carbone à deux tons des précédents XPS pour adopter un design plus simple, tout en conservant certains éléments du XPS 13 de base. Le nouveau choix de design est ton sur ton. Il associe la finition extérieure en aluminium à la finition intérieure en aluminium, disponible en platine ou en graphite.

Un changement notable concerne les touches de fonction qui ne sont désormais plus physiques mais tactiles. Ce choix de Dell est tout aussi intéressant qu’osé. Apple a déjà proposé la Touch Bar sur ses MacBook Pro mais le succès ne fut pas au rendez-vous, à tel point qu’Apple y a mis un terme avec ses derniers ordinateurs portables. Ici, Dell mise sur un système équivalent. Il sera intéressant de voir si le succès sera au rendez-vous ou si ce sera le même destin que pour Apple.

Au niveau des caractéristiques techniques, le Dell XPS 13 Plus embarque un écran LCD ou OLED de 13,4 pouces selon les modèles. Les définitions proposées sont 1 920 x 1 080 pixels, 3 456 x 2 160 pixels ou 3 840 x 2 400 pixels. Aussi, il existe des modèles avec écran tactile.

Pour ce qui est de la puissance, le constructeur a choisi les tout nouveaux processeurs de la 12e génération d’Intel (Alder Lake). Il y a les processeurs Intel Core i5-1240P, Intel Core i7-1260P, Intel Core i7-1270P et Intel Core i7-1280P. Côté graphiques, il y a la puce Intel Iris X Graphics. En outre, il y a 8, 16 ou 32 Go de RAM. Du côté du stockage, Dell propose 256 Go (PCIe 3), 512 Go (PCIe 4), 1 To (PCIe 4) ou 2 To (PCIe 4).

Parmi les autres caractéristiques, il y a une webcam de 720p, le support du déverrouillage avec Windows Hello et un capteur d’empreintes, du Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.2, deux ports USB-C/Thunderbolt 4, quatre haut-parleurs et une batterie de 55 Whr. À noter l’absence d’une prise jack ou d’un lecteur de carte microSD.

Date de sortie et prix

Dell n’a pas encore donné de prix pour son XPS 13 Plus. La sortie aura lieu dans le courant du printemps 2022.