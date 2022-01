Samsung Galaxy S21 FE annoncé : un S21 allégé, mais le prix ne l’est pas

Après diverses fuites et rumeurs, Samsung a officialisé le Galaxy S21 FE, un nouveau smartphone. On pourrait parler d’un Galaxy S21 allégé. Mais le prix est assez élevé au vu de la concurrence. Aussi, le Galaxy S22 va être annoncé dans quelques semaines et le Galaxy S21 de base va naturellement baisser de prix. Samsung n’a-t-il pas lancer son modèle FE trop tard ?

Présentation du Samsung Galaxy S21 FE

Le Galaxy S21 FE a le droit à un écran Dynamic AMOLED X2 (comme l’indique Samsung) avec une taille de 6,4 pouces et une définition de 2 340 x 1 080 pixels. Le taux d’affichage est de 120 Hz. En comparaison, le Galaxy S21 a un écran de 6,2 pouces.

Sous le capot, le nouveau smartphone embarque la puce Snapdragon 888, ce qui lui assure de bonnes performances générales. La puce s’accompagne par 6 ou 8 Go de RAM selon la configuration choisie. Côté stockage, Samsung propose 128 ou 256 Go. Il n’y pas d’emplacement pour microSD ici, impossible par conséquent d’étendre le stockage.

La batterie proposée ici est de 4 500 mAh, c’est mieux que celle du Galaxy S21. Samsung indique que le nouveau téléphone supporte la charge filaire jusqu’à 25 W et la charge sans fil jusqu’à 15 W.

Un autre point important pour beaucoup de personnes n’est autre que la photo. Le Galaxy S21 FE dispose de trois capteurs photo à l’arrière : capteur principal de 12 mégapixels (f/1.8), capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2.2) et téléobjectif de 8 mégapixels (f/2.4) avec un zoom optique x3. À l’avant, on retrouve un capteur photo de 32 mégapixels (f/2.2).

En outre, le capteur d’empreintes est toujours situé sous l’écran. Mais il y a un changement notable : il s’agit cette fois d’un capteur optique et non plus d’un capteur à ultrason. Les modèles à ultrason sont censés être meilleurs.

Pour le reste, on retrouve le support de la 5G, du Wi-Fi 6, du NFC, des haut-parleurs stéréo (support du Dolby Atmos) et de la résistance à l’eau (IP68). Le poids est de 177 grammes et les dimensions sont de 74,5 x 155,7 x 7,9 mm.

Prix et disponibilité

Samsung propose le Galaxy S21 FE en quatre coloris : blanc, noir, olive et lavande. Le modèle avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage coûte 759 euros. C’est 829 euros pour le modèle avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le smartphone est disponible dès aujourd’hui à l’achat.

Du 4 janvier au 8 février, les acquéreurs d’un Galaxy S21 FE se verront par ailleurs offrir une paire d’écouteurs Galaxy Buds 2, dans le cadre d’une offre de lancement mise en place par Samsung. En complément, l’achat de ce smartphone donne droit à 4 mois d’accès gratuit à YouTube Premium et 2 mois à Adobe Lightroom.