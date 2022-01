[CES 2022] Neo QLED : Samsung dévoile les premières TV 4K et 8K 144Hz

Certes, Samsung a sans doute loupé le coche de l’OLED, mais les écrans Neo QLED du fabricant sautant directement à la case mini-LED ! A l’occasion du CES 2022 (qui ouvre officiellement ses portes demain), le géant sud-coréen vient de dévoiler sa nouvelle génération de dalles Neo QLED 4K et 8K fonctionnant à la fréquence d’affichage inédite de 144Hz !

Ce n’est pas tout ; la nouvelle gamme Neo QLED dispose d’un système de rétroéclairage mini-LED en 14-Bit, ce qui assurerait un niveau de luminosité ultra précis en fonction des scènes affichées à l’écran. L’outil logiciel intégré Object Depth Enhancer, piloté par une IA, serait même capable de distinguer un sujet en avant plan du décor en arrière plan.

Samsung a aussi profondément remodelé l’interface de sa gamme : l’écran d’accueil agrège dorénavant des contenus pour le jeu (accès à un HUB gaming et au cloud gaming) et une fonction de type SharePlay assure le de partage des contenus vidéos lors de ses sessions de chat avec des amis. Signe des temps, un menu permet d’acheter et d’afficher des NFT (Non Fongible Token). Les Neo QLED 2022 sont proposées en plusieurs tailles, de 32 à 85 pouce de diagonale et il sera aussi possible de se procurer un cadre de bordure façon « tableau » (voir photo ci-dessus), histoire de faire illusion lorsque le fond d’écran est affiché (l’interface inclut l’accès à différents fonds d’écrans artistiques). Il ne manque plus que les tarifs, mais gageons que Samsung nous en dira un mot lors du CES…