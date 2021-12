BlackBerry met fin à ses anciens smartphones : plus rien ne fonctionne

Le 4 janvier 2022 marque la fin définitive du support pour les anciens smartphones BlackBerry. Cela concerne les modèles qui tournent sous BlackBerry OS 7.1 ou une version antérieure, ainsi que BlackBerry OS 10. Il en va de même pour la tablette Playbook.

Les anciens smartphones BlackBerry sont définitivement morts

Pour le coup, la fin des anciens smartphones BlackBerry à partir du 4 janvier 2022 est tout sauf une blague. Les terminaux vont perdre l’accès aux appels, aux SMS, à Internet et même aux appels d’urgence. La société ajoute que se connecter aux réseaux des opérateurs sera très compliqué, voire tout simplement impossible. Il en va de même pour la connexion Wi-Fi qui sera sérieusement perturbée.

Pour rappel, BlackBerry OS avait vu le jour pour la première fois en 2013. La période de support logiciel promise s’est terminée il y a plus d’un an maintenant.

Bien sûr, rien de tout cela n’est une surprise. BlackBerry a fermé sa boutique d’applications et son populaire service de messagerie BBM en 2019. Il n’y avait vraiment pas de retour possible. L’entreprise canadienne, qui était bien installée il y a plus de 10 ans avec ses smartphones avec un clavier physique, a réagi bien trop tard à la menace de l’iPhone et n’a pas réussi à trouver beaucoup de succès en adoptant Android. Au moins, elle dispose toujours de QNX, son système d’exploitation moderne qui équipe les systèmes d’infodivertissement de Toyota, Audi, Honda et de nombreux autres constructeurs automobiles populaires. Aussi, BlackBerry propose depuis quelques années plusieurs services pour les entreprises.