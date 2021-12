SFR RED est le premier opérateur… pour les hausses de prix sur les forfaits

60 Millions de consommateurs s’est penché sur le cas des hausses de prix sur les forfaits mobiles et c’est SFR RED qui arrive à la première place. L’opérateur est celui qui augmente le plus ses tarifs alors que les clients n’ont rien demandé.

SFR est le pire opérateur pour les hausses de prix

Selon l’enquête, ces modifications non sollicitées de prix ont concerné 27% des clients avec des offres fixes et 31% avec des forfaits mobiles, et ce au cours de 2021. Les hausses les plus fréquentes sont donc chez SFR RED : 63% des abonnés disent en avoir subi une. Le taux est de 45% pour SFR et 40% pour Bouygues Telecom. Autant dire que ce n’est pas glorieux.

Qu’en est-il d’Orange et Free Mobile ? L’opérateur historique a déjà tenté des hausses, mais il a rapidement arrêté. Quant à l’opérateur de Xavier Niel, il n’a pas eu recours à ce type de pratique.

En général, les opérateurs envoient un e-mail ou une lettre pour prévenir l’abonné que son forfait va augmenter. La hausse de prix, qui concerne assez souvent des forfaits sans engagement, est généralement 3€/mois ou 5€/mois supplémentaires. Les opérateurs essaient de faire passer la pilule en augmentant le quota Internet.

Le vrai problème ici est qu’il n’est pas toujours simple de refuser cette augmentation de prix. Les opérateurs font exprès pour que les clients ne reviennent pas sur l’offre d’origine. Il se trouve que cette pratique est légale.

Au vu de la situation avec les tarifs, 60 millions de consommateurs a attribué à SFR le Cactus d’Or de la pire pratique.