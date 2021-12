Yukai Engineering dévoile un robot compagnon… qui tète les doigts !

Dans la famille « notre robot ne sert à rien mais il est tellement bizarre que vous en oublierez vos problèmes », je voudrais l’Amagami Ham Ham, un petit robot compagnon et anti stress conçu par la startup japonaise Yukai Engineering. Déjà auteur du très étrange Qoobo, un coussin poilu doté d’une queue de chat animée, Yukai Engineering nous revient cette année avec un projet presqu’aussi foldingo.

L’Amagami Ham Ham ressemble à s’y méprendre une petite peluche tout à fait classique, sauf que la peluche en question est dotée d’une petite bouche capable… de téter un doigt (et seulement le doigt bande de petits sacripants !). Trois modes de « tètage » sont proposés, un mode Tasting Ham pour « goûter » (le doigt, Ndlr), un mode Massaging Ham pour masser le doigt, et un mode Suction Ham pour sucer le doigt. Oui, c’est vraiment très, très, très barré.

A noter que le design du chat suceur de doigt s’inspire du personnage d’un animé, Nemu Nemu, et que deux modèles seront proposés à la vente, Yuzu (chat Calico) et Kotaro (chien Shiba Inu). L’Amagami Ham Ham sera présenté plus en détails lors du CES 2022.