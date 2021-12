Xiaomi 12 et 12 Pro annoncés : de la puissance avec le Snapdragon 8 Gen 1

Xiaomi a présenté aujourd’hui ses Xiaomi 12, à savoir ses nouveaux smartphones haut de gamme. Ils sont puissants, ambitieux au niveau de la photo et se chargent très vite.

Présentation du Xiaomi 12

Le Xiaomi 12 dispose d’un écran AMOLED de 6,28 pouces avec une définition de 2 400 x 1 800 pixels (support du 12 bits). On retrouve un affichage de 120 Hz et une luminosité maximale de 1 100 nits. Au niveau des performances, on retrouve la puce Snapdragon 8 Gen 1. C’est le nouveau modèle de Qualcomm qui succède au Snapdragon 888. Selon Qualcomm, le gain en performances est de l’ordre de 20% par rapport au Snapdragon 888. L’économie d’énergie est de 30%. Concernant la partie graphique (GPU), le groupe parle d’une amélioration de la puissance de 30% et d’une économie d’énergie de 25%.

De plus, Xiaomi prend le refroidissement un peu plus au sérieux sur le Xiaomi 12. Le téléphone est doté d’une plaque de refroidissement beaucoup plus grande pour évacuer la chaleur du Snapdragon 8 Gen 1. En outre, on retrouve une batterie de 4 500 mAh et celle-ci supporte la charge filaire à 67 W, la charge sans fil à 50 W et la charge inversée à 10 W. La charge par câble devrait prendre moins de 40 minutes selon le constructeur.

Un autre point important touche la partie photo. Le smartphone embarque un capteur principal Sony IMX766 de 50 mégapixels (f/1,88), un capteur ultra grand-angle (123 degrés) de 13 mégapixels (f/2,4) et un capteur macro (f/2,4) . Pour ce qui est du capteur frontal, il fait 32 mégapixels.

Présentation du Xiaomi 12 Pro

De son côté, le Xiaomi 12 Pro embarque un écran AMOLED de 6,73 pouces avec une définition de 3 200 x 1 440 pixels. Il dispose d’un taux d’affichage variable jusqu’à 120 Hz et une luminosité jusqu’à 1 500 nits. Un capteur d’empreintes sous l’écran est également présent.

Pour ce qui est de la batterie, Xiaomi propose un modèle avec une capacité de 4 600 mAh. Le plus impressionnant est la charge puisqu’il y a le support de la charge filaire à 120 W. C’est 50 W pour la charge sans fil et 10 W pour la charge inversée.

À l’arrière, on retrouve un capteur principal Sony IMX766 de 50 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif de 50 mégapixels. Pour les selfies, c’est un capteur de 32 mégapixels.

Parmi les autres fonctionnalités, citons le double haut-parleurs qui a été accordé par Harman/Kardon et la résistance à l’eau et à la poussière (IP68). L’appareil sera également lancé avec MIUI 13, tout comme le modèle de base.

Un troisième modèle surprise

Un troisième téléphone a également été annoncé. Il s’agit du Xiaomi 12X. Pour le coup, il est identique au Xiaomi 12, à l’exception du processeur. En effet, le modèle X dispose de la puce Snapdragon 870. Mais pour le reste, rien ne change.

Prix et disponibilité

Les Xiaomi 12 sont pour l’instant réservés à la Chine, la disponibilité à l’international se fera normalement plus tard. Les précommandes débuteront le 30 décembre et la disponibilité se fera au début de 2022.

Les prix pour le Xiaomi 12 sont :

Xiaomi 12 (8 Go de RAM + 128 Go de stockage) : 3 699 yuans (513 euros)

Xiaomi 12 (8 Go de RAM + 256 Go de stockage) : 3 999 yuans (555 euros)

Xiaomi 12 (12 Go de RAM + 256 Go de stockage) : 4 399 yuans (610 euros)

Et voici les prix pour le Xiaomi 12 Pro :

Xiaomi 12 Pro (8 Go de RAM + 128 Go de stockage) : 4 699 yuans (652 euros)

Xiaomi 12 Pro (8 Go de RAM + 256 Go de stockage) : 4 999 yuans (692 euros)

Xiaomi 12 Pro (12 Go de RAM + 256 Go de stockage) : 5 399 yuans (748 euros)

Et enfin, les prix pour le Xiaomi 12X :