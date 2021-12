Cineday : l’offre cinéma d’Orange se termine aujourd’hui

Ce 28 décembre 2021 marque la fin de l’offre Cineday d’Orange. Celle-ci permet d’avoir une place offerte pour toute place achetée. Elle avait lieu chaque mardi.

La fin de l’offre Cinéday chez Orange

Au mois d’octobre, Orange avait annoncé mettre fin à son offre. L’opérateur expliquait :

Après 10 ans d’émotions partagées avec les cinémas partenaires, Orange Cinéday prendra fin mercredi 29 décembre 2021. Continuez d’en profiter tous les mardis jusqu’au mardi 28 décembre 2021 inclus, dans la limite des places disponibles.

Il y a plusieurs films à voir en ce mardi, surtout qu’Orange propose 150 000 places pour l’occasion. Parmi les gros films actuellement au cinéma, il y a Spider-Man : No Way Home. Celui-ci a réalisé un véritable carton, au point d’avoir atteint ce week-end le milliard de dollars au box-office mondial. De plus, le film est très bien noté par le public. Un autre gros film est Matrix Resurrections. Il s’agit du quatrième opus de la célèbre franchise.

Pour rappel, Orange avait lancé son offre Cinéday en 2011. C’était d’abord disponible pour tous les abonnés de l’opérateur, avant de finalement être disponible pour certains d’entre eux. Le groupe a également instauré des quotas, et ce dès 2015. Cela faisait suite à des personnes qui généraient plein de codes pour ensuite les revendre sur Internet.

L’offre était en tout cas particulièrement intéressante pour les couples, puisqu’ils pouvaient avoir deux places pour le prix d’une. Mais ce sera de l’histoire ancienne après ce soir.