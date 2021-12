Sans surprise, Matrix Resurrections est actuellement le film le plus piraté

Matrix Resurrections est disponible depuis peu et il est actuellement le film le plus piraté. Ce n’est pas réellement une surprise, il était très attendu par tous les fans de la franchise.

Piratage massif pour Matrix Resurrections

Il faut savoir que Matrix Resurrections est sorti sur la plateforme de streaming HBO Max, en simultané avec la sortie au cinéma. C’est du moins le cas aux États-Unis. Et qui dit disponibilité en streaming dit arrivée express sur les plateformes de téléchargement illégales. Il y a un DRM sur HBO Max pour empêcher n’importe qui de récupérer illégalement les films et séries, mais certains arrivent à contourner ce blocage et proposent ensuite le contenu en ligne. C’est le même discours pour Netflix, Disney+, Amazon Prime ou encore Apple TV+.

Sur la semaine du 20 au 26 décembre, Matrix Resurrections a représenté 32,6% des dix torrents de films les plus téléchargés, selon le cabinet MUSO. On retrouve ensuite Resident Evil: Welcome to Raccoon City (16,6%) et Spider-Man : No Way Home (12%). Pour Spider-Man, il s’agit de versions CAM, c’est-à-dire que des personnes ont filmé depuis un cinéma. La qualité est donc globalement mauvaise. Pour ce qui est de Matrix et Resident Evil, il est question de versions venant de plateformes en ligne (en bonne qualité donc).

De son côté, Samba TV évoque les données pour le visionnage légal via HBO Max. Matrix Resurrections s’en sort correctement, sans que ce soit exceptionnel. Le film a été regardé par 2,8 millions de foyers entre sa sortie mercredi dernier et dimanche. En comparaison, Godzilla vs. Kong avait attiré 3,6 millions de foyers sur la même période.

C’est en tout cas compliqué du côté des critiques. En France, la note du public sur AlloCiné est seulement de 2,7 sur 5. Aux États-Unis, le score du public est de 63% sur Rotten Tomatoes et 3,8 sur 10 sur Metacritic. Autre difficulté : un box-office mitigé. Les analystes s’attendaient à nettement mieux au vu de la saga.