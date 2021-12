Internet spatial : OneWeb met en place 36 nouveaux satellites

Une fusée russe Soyouz a lancé aujourd’hui vers l’espace 36 nouveaux satellites de l’opérateur britannique OneWeb. Celui-ci déploie une constellation pour fournir un accès Internet haut débit partout dans le monde.

De nouveaux satellites de OneWeb pour Internet via l’espace

« DÉCOLLAGE ! », a annoncé sur Twitter l’agence spatiale russe Roscosmos après le lancement de la fusée opérée par l’européen Arianespace depuis le cosmodrome russe de Baïkonour, au Kazakhstan, à 14h10. Il s’agit du huitième lancement de satellites OneWeb cette année. Au total, 394 satellites seront désormais en orbite pour cette constellation qui en comptera à terme environ 650.

OneWeb, détenu par le gouvernement britannique avec l’indien Bharti, prévoit un accès Internet mondial opérationnel fin 2022. En vertu d’un contrat avec Arianespace confirmé en septembre 2020, 16 tirs de Soyouz sont prévus entre décembre 2020 et fin 2022 pour achever le réseau. Plusieurs projets en vue de mettre en place des constellations fournissant un accès Internet global depuis l’espace sont en cours de réalisation.

Elon Musk, patron de la société spatiale SpaceX, a déjà mis en orbite à cette fin plus de 1 500 satellites pour créer le réseau Starlink. Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, a de son côté un projet similaire baptisé Kuiper. La Russie souhaite, elle, rester dans la course spatiale et a multiplié les projets ambitieux allant du tourisme spatial à la construction de sa propre station en orbite pour remplacer son segment vieillissant sur l’ISS.