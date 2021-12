Starlink : des baisses drastiques de débit qui posent (déjà) question

Starlink aurait-il surestimé les capacités de son réseau internet satellitaire ? La société Ookla, propriétaire du site SpeedTest (test de débit), a noté qu’entre le second et le troisième trimestre 2021, les performances de Starlink en download et en ping ont fortement chuté en France et aux Etats-Unis. Le débit descendant de Starlink est ainsi passé de 139,39 Mbps à 102,15 Mbps en France entre les deux trimestres et le débit ascendant (upload) s’est effondré à 19,84 Mbps, ce qui est même bien en dessous de la moyenne en haut débit fixe (56,66 Mbps).

Le constat est identique aux Etats-Unis, avec une débit descendant moyen de 87,25 Mbps sur le Q3 contre 97,23 Mbps au second trimestre. En revanche, le débit ascendant reste relativement stable, à 13,54 Mbps contre 13,89 Mbps sur le Q2.

Certes, Starlink est encore loin d’avoir déployé la totalité de son armada satellitaire avec 1600 satellites en orbite sur les dizaines de milliers prévus à l’horizon 2030, mais une telle chute de performances avec un nombre aussi faible d’abonnés (un peu plus d’un million) interroge forcément. Elon Musk déclarait il y a quelques mois que l’objectif était que Starlink puisse livrer un débit moyen descendant de 150 Mbps. On en est loin.