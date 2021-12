John Wick 4 : la date de sortie est reportée à mai 2023

Il faudra attendre une année supplémentaire avant de découvrir John Wick 4 puisque la date de sortie sera en mai 2023. Ce sera le 27 mai aux États-Unis et probablement le 25 en France étant donné que les films sortent le mercredi au cinéma (contre le vendredi aux États-Unis).

John Wick 4 sortira en 2023 et non plus en 2022

La date de sortie initiale de John Wick 4 au cinéma était le 19 mai 2021, soit le même jour où Matrix Resurrections devait sortir. Autant dire que Keanu Reeves aurait été en concurrence avec… Keanu Reeves. Il y a ensuite eu des reports pour les deux films à cause du Covid-19. Le premier devait arriver le 27 mai 2022 et le second en décembre 2021. Ce dernier est justement disponible au cinéma depuis hier. Mais pour John Wick 4, il faudra patienter encore un moment.

Un teaser est proposé pour annoncer la nouvelle date de sortie du film. On n’y apprend rien de particulier, nous y voyons seulement des opératrices pendant une journée de travail et la date affichée sur un tableau. Au passage, il y a des noms de personnes affichés sur la gauche, dont un certain T. Anderson et un A. Smith. On peut facilement imaginer que c’est en lien avec Thomas Anderson/Neo (joué par Keanu Reeves) et l’agent Smith (joué par Hugo Weaving) dans les films Matrix. C’est un petit clin d’œil sachant que Keanu Reeves se partage les deux franchises.