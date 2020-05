John Wick 4 : la date de sortie est repoussée à 2022

Il faudra patienter un peu plus longtemps que prévu pour voir John Wick 4 au cinéma. Lionsgate, la société de production qui s’occupe de la franchise, a dévoilé une nouvelle date de sortie pour le film avec Keanu Reeves et ce sera un an après la date d’origine.

John Wick 4 devait sortir le 21 mai 2021 au cinéma (et probablement le 19 mai 2021 en France). Lionsgate a finalement décalé sa sortie au 27 mai 2022 (probablement le 25 mai 2022 en France), comme le rapporte The Hollywood Reporter.

On peut naturellement faire un lien avec le coronavirus pour cette sortie repoussée avec les mesures de confinement. Mais il n’y a pas que ce point qui entre en compte. En effet, Keanu Reeves a un important autre film qui est prévu : Matrix 4. Celui-ci est toujours programmé pour mai 2021 pour l’instant. Et autant dire que tourner Matrix 4 et John Wick 4 plus ou moins en même temps est compliqué. La priorité a donc été donnée à Matrix 4 parce que le tournage a déjà commencé (il est actuellement suspendu pour des raisons évidentes).

Le précédent John Wick a vu le jour en mai 2019 et a laissé les spectateurs sur un cliffhanger. Autant dire que des réponses sont attendues avec le quatrième film.