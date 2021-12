LG lance son premier PC portable gaming avec une RTX 3080

LG dévoile aujourd’hui l’UltraGear 17G90Q, ce qu’il présente comme son premier PC portable gaming. Le fabricant mise sur le haut de gamme ici pour satisfaire les joueurs voulant jouer dans les meilleures conditions.

Un PC portable gaming chez LG

Avec un processeur Intel Tiger Lake H de 11e génération et une puce graphique NVIDIA GeForce RTX 3080 Max-Q à l’intérieur, le PC portable gaming de LG devrait être capable de gérer la quasi-totalité des jeux. Il dispose d’un écran de 17 pouces avec un temps de réponse de 1 ms et un taux de rafraîchissement de 300 Hz. La dalle se veut Full HD (1920 x 1080 pixels) avec un ratio 16:9.

Au niveau des autres caractéristiques techniques, on retrouve 16 ou 32 Go de RAM (DDR4), jusqu’à 1 To d’espace de stockage (double SSD M.2 NVMe). Côté ports, il y a un port USB-C 4, un port USB-C 3.2, deux ports USB 3.2 Gen 2, une prise jack, un port HDMI, un port Ethernet (RJ45) et un lecteur de carte MicroSD/UFS. Citons également la présence d’un lecteur de capteur d’empreintes, une webcam Full HD, le support du Wi-Fi 6E, des haut-parleurs supportant le DTS X Ultra et un système de refroidissement avec chambre à vapeur.

LG annonce que son PC portable gaming UltraGear 17G90Q sera d’abord disponible aux États-Unis et en Corée du Sud au début de 2022. Il arrivera plus tard dans les autres pays. Quel est le prix ? LG ne le dit pas pour l’instant.