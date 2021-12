Final Fantasy VII Remake : les propriétaires de la version PlayStation Plus pourront mettre à jour gratuitement vers la version PS5

C’est un sacré retournement de situation, et aussi un joli cadeau de Noël pour les fans de la licence. Jusqu’ici, seuls ceux qui avaient acheté l’excellent Final Fantasy VII Remake avaient droit à la mise à jour gratuite vers la next gen (pour ceux qui se sont procurés une PS5 dans l’intervalle). Cela signifie que la version obtenue via le PlayStation Plus en mars dernier n’était pas éligible à cette mise à jour gratuite, un choix certes « explicable » en termes financiers mais tout de même assez dur pour les joueurs concernés.

Starting this Wednesday…

• PS Plus subscribers who previously redeemed @FinalFantasy VII Remake via @PlayStation Plus will be able to upgrade to the PS5 version of the game.

• Episode Intermission, the DLC featuring Yuffie Kisaragi, will be 25% off for a limited time! pic.twitter.com/mnkCIRR586

— FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) December 19, 2021