[Test] Kindle Paperwhite 8 Go (2021) : la petite liseuse qui a de quoi vous rendre addict à la lecture

A l’ère des smartphones, tablettes et autres objets connectés multifonctions, il peut sembler à première vue étrange de lancer sur le marché un appareil portable équipé d’un écran qui soit uniquement dédié à une seule tâche. Les liseuses numériques rentrent pourtant dans cette catégorie, avec le « désavantage » supplémentaire de servir d’outil de base à une activité pour le moins « ancienne », et qui de fait se retrouve brutalement en concurrence avec les nouveaux loisirs directement issus de la tech (jeu vidéo, VR, streaming audio/video, outils de création assistés par ordinateur, etc.). Après une semaine de test du dernier Kindle Paperwhite d’Amazon (version 8Go), ces considérations nous ont presque semblé superficielles. Et si l’appareil dédié mono-tâche restait finalement une bonne pioche ?.

Des specs solides pour une liseuse

Le Kindle Paperwhite se présente comme une version revue et corrigée du précédent modèle : l’écran E Ink affiche désormais une diagonale de 6,8 pouces et peut se teinter à volonté d’une teinte jaunâtre plus chaude et moins agressive pour les yeux, l’autonomie théorique passe à 10 semaines, le processeur plus rapide garantit moins de latence (le défaut principal des liseuses soit dit en passant), le stockage de 8Go permet d’emporter sa bibliothèque avec soi, sans oublier la résistance à l’eau (IPX8), ce qui permet par exemple de l’emporter au bord de la plage ou sur la licorne gonflable de la piscine.

Un écran E Ink absolument parfait pour la lecture

Voilà pour les specs, mais qu’en est-il en pratique ? A l’usage, le Kindle Paperwhite parvient à réunir sans peine les avantages du livre physique (car le bouquin papier garde de sacrés avantages bien à lui) et de l’appareil connecté. Le tour de force du Kindle Paperwhite se situe principalement au niveau de son écran E Ink d’une densité de 300 ppp, un écran sans aucun reflet (comme un vrai livre), et qui autorise la lecture en plein soleil ou dans le noir le plus total (à contrario du livre papier), d’autant que l’on peut aussi moduler la température de l’écran afin d’obtenir une teinte plus chaude (ambre) et moins agressive pour les yeux. La lecture sur cet appareil est un vrai régal, sans compter que l’on peut modifier la taille des polices et que l’interface générale se montre franchement réactive (il y a encore de la latence, mais cela reste beaucoup moins gênant que sur les précédents modèles de liseuses). Amazon annonce un gain de rapidité de 20% pour tourner les pages; c’est notable.

Taillé aussi pour la lecture des BDs ou mangas

On note aussi que la lecture de BDs ou Mangas est très loin d’être une catastrophe sur ce support. Certes, il faut faire une croix sur la couleur, mais le rendu est tellement précis que l’on s’y retrouve plutôt bien. L’interface générale est bien pensée (pas encore parfait pour les BDs/comics/mangas), réactive donc, et les abonnés Prime ou Kindle auront la possibilité de remplir facilement leur caddy d’ebooks. Le stockage interne de la liseuse s’avère largement suffisant pour emporter avec soi une bibliothèque de plusieurs milliers d’ouvrages, ce qui là encore est un énorme point fort par rapport au livre physique.

Autonomie : un jour sans fin

Enfin, l’autonomie du Kindle Paperwhite 2021 crève littéralement le plafond : Amazon annonce plusieurs semaines entre chaque recharge (via USB-C, pas de chargeur fourni), et dans les faits, on finit par oublier que l’appareil devra être rechargé un moment ou l’autre.

Conclusion : les avantages du livre physique et de la tablette réunis dans un seul appareil

Ultra portable et ultra autonome, parfaitement taillé pour la lecture, cumulant les avantages du livre physique et ceux de la tablette à écran E Ink, le Kindle Paperwhite 2021 est tellement bien pensé et agréable à l’usage qu’il pourrait bien redonner le goût de la lecture à certains. Si ce n’était son tarif un poil élevé pour un appareil mono-tâche, la copie est donc presque parfaite.

Le Kindle Paperwhite 2021 est disponible à la vente sur Amazon au prix de 149 euros le modèle sans pub et de 111 euros le modèle avec pubs. A noter que si vous l’achetez aujourd’hui, vous le recevrez juste à temps pour le mettre sous le sapin !