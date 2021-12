Comme Netflix, France Télévisions veut un bouton dédié sur la télécommande TV

Les télécommandes de téléviseurs ont souvent un bouton dédié pour rapidement lancer Netflix, Disney+ ou Amazon Prime Video, et France Télévisions veut exactement la même chose.

Un bouton France Télévisions sur les télécommandes ?

C’est Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, qui a évoqué ce sujet dans une récente interview avec Les Échos. Elle commence en notant le besoin d’une alliance entre les médias publics européens pour concurrencer des plateformes comme Netflix. Elle parle de « superproductions européennes » et note que « lorsque trois partenaires investissent dans une même série, on arrive à des budgets proches de ceux de Netflix ». Ces exemples de « superproductions européennes » sont Germinal et Le Tour du monde en 80 jours.

Bien évidemment, il faut se faire remarquer pour attirer du monde. Netflix et les autres plateformes de streaming sont notamment présents sur les télécommandes avec un bouton dédié pour rapidement lancer le service de chacun. « L’enjeu est similaire sur les télécommandes des télévisions connectées, qui mettent désormais en avant Netflix et consorts. Je plaide par exemple pour une touche de service public sur les télécommandes », déclare Delphine Ernotte. Elle ajoute que les États sont autorisés à prendre des dispositions pour mettre en avant les services d’intérêt général.

Il y a un point qui n’est pas évoqué : le coût d’un tel bouton. En effet, les plateformes de streaming paient les constructeurs de téléviseurs pour avoir une place sur leurs télécommandes. Le groupe France Télévisions peut-il se permettre une telle opération financièrement parlant ?