Galaxy S8 : une nouvelle mise à jour, alors que le support est terminé

Officiellement, Samsung a arrêté le support logiciel des Galaxy S8 en mai dernier. Et pourtant, le fabricant surprend en proposant des mises à jour surprises, avec une première en juillet et en voilà une nouvelle aujourd’hui.

Encore une mise à jour surprise pour le Galaxy S8

Comme l’explique SamMobile, Samsung propose aujourd’hui une mise à jour pour ses Galaxy S8 et S8+, et il se trouve que le pays à l’avoir en premier n’est autre que la France. Elle est numérotée G950FXXUCDUK1 pour le premier modèle et G955FXXUCDUK1 pour le second. La disponibilité dans les autres pays devrait assez logiquement se faire progressivement d’ici les prochains jours, voire les prochaines semaines pour les moins chanceux.

La nouvelle version est l’occasion d’avoir les correctifs de sécurité d’Android de novembre 2021. C’est ainsi l’occasion de boucher plusieurs dizaines de failles de sécurité. C’est probablement la quantité de correctifs qui a poussé Samsung à sortir une nouvelle mise à jour, alors que le support est normalement abandonné.

Cette nouvelle mise à jour est en tout cas une très bonne nouvelle pour les détenteurs d’un Galaxy S8 ou S8+. Pour rappel, les deux smartphones ont vu le jour en 2017 et Samsung pense toujours à eux, malgré l’abandon du support. C’est à se demander si ce sera l’ultime version ou s’il y aura des surprises dans le courant de 2022.