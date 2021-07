Galaxy S8/S8+ : Samsung propose une mise à jour de sécurité surprise

Samsung avait au départ annoncé que les mises à jour pour ses Galaxy S8 et Galaxy S8+ étaient terminées à compter d’avril 2021. Mais selon SamMobile, le constructeur a déployé une mise à jour surprise plus récente pour certains utilisateurs.

La nouvelle mise à jour pour les Galaxy S8 est numérotée G95xFXXUCDUE1. Elle n’inclut pas les correctifs de sécurité de juillet, mais ceux de mai. Samsung la distribue pour l’instant aux utilisateurs en Bolivie et le groupe ne précise pas encore si les autres pays l’auront au fil des prochains jours ou prochaines semaines. La logique voudrait que ce soit le cas.

Pour rappel, Samsung a sorti ses Galaxy S8 et Galaxy S8+ en 2017. Les deux téléphones avaient Android 7.0 Nougat au lancement. Ils ont eu le droit à Android 8.0 Oreo un an plus tard et Android 9.0 Pie en 2019. Samsung a ensuite continué au niveau des mises à jour de sécurité. La dernière devait être celle d’avril 2021. Mais comme nous pouvons le voir aujourd’hui, Samsung a décidé de faire un geste pour ses utilisateurs.

La raison derrière cette mise à jour spécifique n’est pas connue. Mais il est possible que Samsung ait décidé de boucher une importante faille de sécurité. Il aurait pu le faire un peu plus tôt (étant donné qu’il s’agit des correctifs de mai et non ceux de juillet). Mais qu’importe la raison, c’est une bonne nouvelle pour les détenteurs des smartphones.