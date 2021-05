Galaxy S8 et S8+ : Samsung arrête les mises à jour logicielles

C’est la fin des mises à jour pour les Galaxy S8 et S8+ : Samsung tire un trait sur ses smartphones qui ont vu le jour en avril 2017. Le constructeur a donc proposé quatre ans de mises à jour. C’est très bon si on compare avec les autres constructeurs Android.

Fin des mises à jour pour les Galaxy S8 et S8+

Il faut dire que les mises à jour pour les deux smartphones n’étaient de toute façon pas nombreuses. En effet, Samsung propose d’abord de nouvelles versions tous les mois, notamment avec des correctifs de sécurité. Arrive un moment où les mises à jour basculent tous les trimestres. Dans le cas du Galaxy S8, le rythme était une mise à jour par semestre. La dernière est celle d’avril 2021.

Que faire si vous avez l’un des deux smartphones ? Vous pouvez continuer à les utiliser, rien ne change à ce niveau. Vos applications vont continuer de fonctionner, tout comme le reste. Partez toutefois du principe qu’il n’y aura plus d’évolutions logicielles, que ce soit pour des nouveautés ou des correctifs de sécurité. Le second point est le plus embêtant.

On peut souligner au passage que les Galaxy S8 Active et S8 Lite sont toujours maintenus. En effet, Samsung annonce proposer des mises à jour une fois par trimestre pour le premier modèle et une fois par semestre pour le second.