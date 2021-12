Assassin’s Creed Valhalla : premier cross-over pour la série, avec Kassandra d’AC Odyssey

Un peu d’audace que diable ! Histoire de relancer un peu l’intérêt autour de son open world branché vikings, Assassin’s Creed Valhalla passe au cross-over… avec un autre épisode de la série, Assassin’s Creed Odyssey (le jeu précédent donc). En fait il s’agit même d’un cross-over croisé puisque Kassandra rejoint AC Valhalla tandis que le brutal Eivor accoste sur le rivage d’AC Odyssey. Chacun des deux jeux intègre donc une histoire supplémentaire basé sur l’arrivée des deux héros, ce qui est tout simplement une première pour la saga. Alors certes, les pinailleur diront que la cohérence historique n’est pas le fort de ce cross-over, mais comme de toute façon la cohérence scénaristique n’est pas le fort de la série elle-même…

Prolongez votre saga grecque et viking avec Assassin's Creed Récits Croisés 🔱⚔️ 📅 Deux récits disponibles gratuitement demain. pic.twitter.com/C2adQvZhar — Assassin's Creed FR (@AssassinsFR) December 13, 2021

Les deux nouveaux récits sont disponibles au téléchargement dès aujourd’hui. Sur cette bonne lancée, Ubisoft annonce aussi que le DLC L’Aube du Ragnarök sera disponible le 10 mars 2022. Cette extension apportera à AC Valhalla pas moins de 35 heures de jeu supplémentaires. Dans ce DLC, Eivor se transformera en dieu Odin afin de poursuivre une nouvelle quête, une transformation qui apporte aussi de nouveaux pouvoirs (intégrer les aptitudes des ennemis, métamorphose en corbeau, résurrection, pouvoirs de feu et de glace, etc.). L’extension sera disponible sur PC, Google Stadia, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.