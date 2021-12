Les Animaux fantastiques 3 : la bande-annonce est arrivée

Les Animaux fantastiques : Les Secrets de Dumbledore a le droit à sa première bande-annonce. C’est l’occasion de découvrir Mads Mikkelsen dans le rôle de Gellert Grindelwald. Il remplace Johnny Depp qui avait joué le rôle dans le premier film et surtout dans le deuxième.

Une bande-annonce pour Les animaux fantastiques : Les Secrets de Dumbledore

Albus Dumbledore, le professeur bien-aimé de Poudlard, dépeint dans ses jeunes années par Jude Law, ne peut plus rester les bras croisés en sachant que le sorcier noir Gellert Grindelwald est en train de prendre le contrôle du monde des sorciers. Mais, comme le révèle le film Les Animaux fantastiques : Les crimes de Grindelwald, Dumbledore et Grindelwald ont conclu un pacte dans leur jeunesse qui les empêche de se battre en duel. Il fait donc appel au magizoologiste Norbert Dragonneau et à une équipe d’êtres magiques intrépides pour contrecarrer la légion croissante d’adeptes de Grindelwald et empêcher une guerre mondiale des sorciers imminente.

David Yates, qui a réalisé plusieurs des films Harry Potter, revient pour réaliser Les animaux fantastiques : Les Secrets de Dumbledore, troisième volet de la série fantastique qui se déroule des décennies avant les aventures de Harry, Ron et Hermoine. Ce nouveau film est le premier dans lequel Mads Mikkelsen, et non Johnny Depp, incarnera Grindelwald. Johnny Depp a été prié par Warner Bros de quitter la franchise l’année dernière. Son départ a coïncidé avec l’annonce que l’acteur avait perdu son procès en diffamation contre un tabloïd britannique qui l’accusait de battre sa femme.

Les animaux fantastiques : Les Secrets de Dumbledore sortira au cinéma le 13 avril 2022.