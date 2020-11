Les Animaux fantastiques 3 reporté à 2022 et départ de Johnny Depp

Les Animaux fantastiques 3 sortira finalement au cinéma pendant l’été 2022 et non plus en novembre 2021. Warner Bros a annoncé aujourd’hui le report, à la suite du départ de Johnny Depp.

C’est justement le départ de Johnny Depp qui impose un report pour le film. L’acteur jouait le personnage de Gellert Grindelwald dans les deux premiers films. Il devait être de retour dans le troisième opus, mais Warner Bros en a décidé autrement. « Warner Bros m’a demandé de démissionner de mon rôle de Grindelwald dans Les animaux fantastiques, et j’ai respecté et accepté cette demande », dit Johnny Depp sur Instagram. Gellert Grindelwald sera bien dans Les Animaux fantastiques 3, mais avec un nouvel acteur.

Quelle est la raison du départ ? Johnny Depp est en plein procès avec son ex-compagne Amber Head pour violences conjugales mutuelles. Récemment, l’acteur a perdu un procès en diffamation contre The Sun. Visiblement, Warner Bros a jugé que c’était suffisant pour écarter l’acteur de Les Animaux fantastiques 3.

Warner Bros n’a pas encore dit qui remplacera Johnny Deep dans Les Animaux fantastiques 3. Le studio remercie en tout cas celui qui a incarné Gellert Grindelwald à l’écran.

Pour rappel, la franchise Les Animaux fantastiques se déroule dans l’univers de Harry Potter. L’histoire se déroule plusieurs dizaines décennies avant l’arrivée du célèbre sorcier.