PlayStation 5 : Sony annonce des façades en plusieurs coloris (dont noir)

Il va devenir possible de mettre de la couleur à sa PlayStation 5 avec Sony qui annonce une façade noire et d’autres coloris. Cela fait un moment maintenant que les joueurs l’attendaient, sachant que la console est uniquement disponible en blanc, ce qui ne plaît pas à tout le monde. D’ailleurs, des accessoiristes ont proposé leurs propres modèles… avant de se faire taper sur les doigts par Sony.

Enfin des façades colorées pour la PlayStation 5

Sony fait savoir qu’il mettra en vente cinq façades colorées pour sa PlayStation 5. On retrouvera les coloris noir (Midnight Black), rouge (Cosmic Red), rose (Nova Pink), bleu (Starlight Blue) et violet (Galactic Purple). L’installation des coques est très simple puisque le retrait de celles déjà en place ne nécessite aucun outil particulier. Sony ajoute que les nouveaux modèles seront disponibles aussi bien pour la PS5 standard que pour la PS5 Digital Edition qui n’a pas de lecteur de disques.

En janvier 2022, les façades noires et rouges seront disponibles à l’achat dans 23 pays, dont en France, au Canada et en Suisse. Pour les trois autres coloris, ce sera dans le courant du premier semestre de 2022 dans les mêmes pays. Sony assure avoir l’intention de viser davantage de pays et régions à l’avenir, mais il n’y a pas plus d’informations pour l’instant.

Vient maintenant la grande question : quel est le prix ? Ce sera 54,99 dollars aux États-Unis. Sony n’a pas encore dévoilé le prix européen, mais on imagine que ce sera pour une cinquantaine d’euros.

Des manettes DualSense pour en accompagnement

En complément, nous avons le droit à de nouveaux coloris pour la manette DualSense. On retrouve rose (Nova Pink), bleu (Starlight Blue) et violet (Galactic Purple). La mise en vente se fera dès janvier 2022 au même prix que les manettes existantes. Le modèle noir et le modèle rouge existent déjà dans le commerce.