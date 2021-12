Une panne chez Amazon Web Services (AWS) bloque plusieurs sites/services

Il y a actuellement une panne chez Amazon Web Services (AWS), ce qui provoque des indisponibilités chez plusieurs sites et services. Cela comprend notamment les propres services d’Amazon, dont les eBooks sur les Kindle, Amazon Music ou encore les caméras de sécurité Ring.

La panne a également un impact sur divers services, dont Disney+, PUBG, Tinder, Roku, Coinbase, Venmo, Cash App, et bien d’autres. Cela s’explique par le fait que tous les services en question utilisent les serveurs d’Amazon Web Services (AWS). Et quand il y a une panne, elle est d’habitude d’ordre général.

Amazon reconnait qu’il y a un problème. Le groupe indique :

Nous rencontrons des problèmes d’API et de console dans la région US-EAST-1. Nous avons identifié la cause et nous travaillons activement à la résolution du problème. Ce problème affecte la page d’accueil de la console globale, qui est également hébergée dans la région US-EAST-1. Les clients peuvent accéder à des consoles spécifiques à leur région en allant sur https://console.aws.amazon.com/. Ainsi, pour accéder à la console US-WEST-2, essayez https://us-west-2.console.aws.amazon.com/.