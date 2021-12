Le Métavers en folie #2 : 650 000 dollars pour un yacht virtuel (moche) du jeu The Sandbox

Il n’aura pas fallu attendre très longtemps pour que s’installe une sorte de compétition informelle (et un peu vaine) : après les 2,4 millions de dollars pour une propriété virtuelle dans Decentraland, un yacht virtuel (assez moche) visible dans le jeu The Sandbox et créé par le studio Republic Realm s’est vendu à 650 000 dollars sous la forme de NFT ! Le bateau en polygones est amarré tout près d’une île en polygones qui s’est elle aussi vendue à un prix indécent (tout comme une centaine d’autres îles du même type qui ont été vendues le même jour à 280 000 dollars l’unité).



Le yacht baptisé Metaflower est basé sur la blockchain Ethereum, ce qui confirme que ce type d’achat reste avant tout une forme d’investissement financier un peu bizarre à première vue… mais sans doute extrêmement rentable. On note que les achats groupés de ce jour au sein de The Sandbox ont été en partie facilités par la société de prêt Lendtek. On croit rêver…

The Sandbox est coutumier de ces possessions virtuelles hors de prix, et les acheteurs sont parfois prestigieux, à l’instar de Snoop Dogg ou bien encore d’Adidas.