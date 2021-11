Le Métavers en folie : un terrain en réalité virtuelle s’est vendu pour 2,4 millions de dollars !

Le Métavers pourrait bien préfigurer un futur moins obsédé par la possession de bien matériels « physiques » (ce qui pourrait être bon pour la planète), ce qui ne signifie pas pour autant que le désir de possession ne se reportera pas sur les univers VR. Un exemple récent montre que l’on ne changera peut-être pas tant que ça de paradigme en basculant de la réalité physique à la VR. Ainsi, une agence immobilière d’un nouveau type vient de faire l’acquisition d’un terrain pour plus 2,4 millions de dollars. Précision, ce terrain n’existe que dans le monde VR, et plus précisément dans le quartier de la mode de Decentraland.

Decentraland, un paradis VR pour les marques de modes… et les financiers

Metaverse Group, une filiale de Tokens.com, n’a pas hésité à lâcher cette somme folle en Mana, une cryptomonnaie qui sert actuellement de devise dans le monde VR de Decentraland. Converti en dollars, c’est donc plus de 2 millions de dollars qui ont été mis sur la table pour l’achat d’une parcelle VR de 566 m2. Ce bout de terrain virtuel situé dans le quartier huppé Fashion Street sera bientôt loué à vil prix à des grandes marques de mode.

L’achat en « vrai argent » de terrains virtuels au prix d’un véritable terrain physique peut déjà être vu comme une dérive inquiétante du Métavers. On passe de la perspective d’univers VR où tout est possible et accessible (comme rouler à fond les ballons au volant de la plus luxueuse des Ferrari VR) à un nouveau champ d’exploitation du capital dans lequel, à nouveau, les classes moyennes et populaires risquent fort de se contenter des miettes. Des miettes en VR pour ne rien arranger…