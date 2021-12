YouTube dévoile les vidéos les plus vues en 2021

La fin de l’année approche et YouTube dévoile aujourd’hui les vidéos qui ont été les plus vues tout au long de 2021. La première place est occupée par McFly et Carlito avec leur chanson pour les gestes barrières, en lien avec un défi d’Emmanuel Macron.

La vidéo en question a comptabilisé 15,95 millions de vues. Elle a été publiée le 21 février dernier. Le défi d’Emmanuel Macron était de réaliser au moins 10 millions de vues. Dans ce cas, il acceptait de recevoir McFly et Carlito à l’Élysée pour un concours d’anecdotes.

Top 10 des vidéos YouTube les plus vues en 2021 en France (hors musique)

McFly et Carlito — « Je me souviens » (15,95 millions de vues)

Squeezie — 1 seconde avant la catastrophe (9,6 millions de vues)

Cyprien — Les pubs vs la vie 5 (9,01 millions de vues)

Michou — Je fais un record du monde sur cette ouverture display Pokémon set de base 1 ! (8,25 millions de vues)

Valouzz — Inoxtag saute dans la piscine habillé à peine arrivé au Chalet des Croûtons ! #1 (7,55 millions de vues)

Kevin Tran — Faire un régime 2 (7,32 millions de vues)

Amixem — On dort dans notre bunker (6,85 millions de vues)

Mastu — On accoste des gens en voiture (5,60 millions de vues)

Le monde à l’envers — Pascal mon grand frère (5,40 millions de vues)

Vilebrequin — Passer la 1ère à 130km/h : ÇA FAIT QUOI ? (4,47 millions de vues)

D’autres classements disponibles

YouTube en profite pour également dévoile le top 10 des clips musicaux les plus vus en 2021. Le rap français domine très largement le classement :

Naps – La kiffance (107,43 millions de vues) Moha K – Vroum Vroum (100,21 millions de vues) Soso Maness – Petrouchka (93,77 millions de vues) Alonzo – La Seleção (77 millions de vues) Kore, Ninho – Mon poto (54 millions de vues) Tayc – Le Temps (85,61 millions de vues) Booba – Mona Lisa (55,22 millions de vues) Naps et SCH – La danse des bandits (49,32 millions de vues) Marwa Loud – Bimbo (43,21 millions de vues) Wejdene – Réfléchir (37,85 millions de vues)

Nous avons le droit au top 10 des YouTubeurs qui ont gagné le plus d’abonnés durant l’année. Il y a :

Michou Inoxtag Squeezie McFly et Carlito Valouzz Pidi Theodort Vilebrequin Joyca Mastu

C’est l’occasion de souligner qu’il y a d’autres rétrospectives de 2021. Spotify par exemple propose son Wrapped depuis quelques heures.