Le Spotify Wrapped 2021 est arrivé : découvrez vos musiques et artistes les plus écoutés

Le Spotify Wrapped 2021 a fait ses débuts en ce 1er décembre. Comme chaque année, le service de streaming propose à chaque utilisateur de faire un récapitulatif de leurs écoutes durant les 12 derniers mois.

Le Spotify Wrapped 2021 est disponible

L’idée du Spotify Wrapped 2021 est d’avoir des statistiques. Chaque utilisateur peut connaître ses titres les plus écoutés, les artistes découverts, le top des musiques et artistes, les meilleurs nouveaux podcasts, les meilleurs épisodes, le meilleur de 2021 et une rétrospective plus générale de l’année.

Comme chaque année, le Wrapped est un succès sur les réseaux sociaux. Le hashtag #SpotifyWrapped est actuellement le premier des tendances sur Twitter en France et dans de nombreux pays. Tout le monde partage ses statistiques personnelles avec les autres utilisateurs.

Comment faire pour profiter du Spotify Wrapped 2021 ? Il suffit d’avoir la dernière version de l’application mobile du service de streaming. C’est disponible aussi bien sur iOS que sur Android. Vous pouvez mettre à jour depuis l’App Store (iOS) ou le Play Store (Android). Une fois que vous avez la dernière version, ouvrez l’application et assurez-vous d’être sur l’onglet Accueil. Vous devriez ainsi voir votre Wrapped pour l’année. Il n’apparaît pas chez vous ? Patientez encore quelques heures, c’est en cours de déploiement.