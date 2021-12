PlayStation Plus décembre 2021 : les jeux PS4, PS5 et PS VR offerts

Sony dévoile aujourd’hui la liste des jeux PS4, PS5 et PS VR qui seront offerts en décembre 2021 avec le PlayStation Plus. Cet abonnement permet de jouer en ligne, d’avoir des réductions sur le PlayStation Store ou encore la possibilité de stocker ses sauvegardes sur le cloud.

Les jeux PS4, PS5 et PS VR offerts avec le PlayStation Plus en décembre

Le premier jeu offert en décembre 2021 avec le PlayStation Plus est Godfall: Challenger Edition (PS4 et PS5). C’est un action RPG qui se déroule en vue à la troisième personne. Par ailleurs, c’est un looter-slasher qui insiste sur la dimension d’attaque au corps à corps.

Le deuxième jeu est Lego DC Super-Villains (PS4). Un titre d’action et d’aventure qui va vous envoyer dans le monde des super-héros, en Lego. Vous n’incarnerez pas, cette fois-ci, la justice mais bien les méchants de des univers pop culture favoris.

En tant que troisième titre, on retrouve Mortal Shell (PS4). Un action RPG dans lequel vous devez affronter au fil de l’expérience, un grand nombre de créatures terrifiantes. Le jeu comprend des combats de boss très intenses misant en premier lieu sur la précision et les réflexes du joueur.

Pour ce qui est du quatrième titre, il s’agit de The Persistence (PS VR). Un survival-horror dans lequel le vaisseau d’ensemencement est placé dans le disque d’accrétion d’un trou noir suite à un bond spatio-temporel malencontreux.

Le cinquième jeu offert avec le PlayStation Plus en décembre est The Walking Dead: Saints & Sinners – Standard Edition (PS VR). Il s’inspire de la série.

Enfin, le sixième jeu est Until You Fall (PS VR). Le titre allie combat de mêlée et magie lors d’affrontements contre des humanoïdes corrompus, des créatures monstrueuses et des horreurs inconnues.

Tous les jeux offerts avec le PlayStation Plus pourront être téléchargés à compter du 7 décembre jusqu’au 3 janvier. Il reste encore quelques heures pour récupérer les jeux de novembre. La liste est à retrouver sur cet article.