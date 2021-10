PlayStation Plus novembre 2021 : les jeux PS4, PS5 et PS VR offerts

Sony partage aujourd’hui la liste des jeux PS4/PS5/PS VR qui seront offerts en novembre 2021 pour tous ceux le PlayStation Plus. Cet abonnement permet de jouer en ligne, de profiter de réductions sur le PlayStation Store et d’avoir les sauvegardes de ses jeux dans le cloud.

Les différents jeux offerts avec le PlayStation Plus en novembre 2021

Le premier jeu offert en novembre avec le PlayStation Plus est Knockout City (PS4 et PS5). Le titre prend place dans une ville du futur aux allures cartoonesque. Seul ou en équipe, les joueurs devront conquérir la cité à travers une balle au prisonnier revisitée.

Le deuxième jeu est First Class Trouble (PS4 et PS5). Jeu de déduction sociale, les joueurs doivent découvrir l’identité des humanoïdes envoyés par une intelligence artificielle rebelle pour les éliminer. À la manière d’un loup-garou de Thiercelieux, des imposteurs se cachent parmi les joueurs.

En troisième jeu offert avec le PlayStation Plus en novembre, on retrouve Les Royaumes d’Amalur : Re-Reckoning (PS4). C’est un remake du titre de 2012. Vous avez l’occasion de découvrir les secrets d’Amalur, avec votre personnage créé de toute pièce.

Pour ce qui est du quatrième jeu offert, il s’agit de The Persistence (PS VR). Le titre de ce survival-horror fait référence au nom de l’appareil sur lequel se déroule l’aventure : le Persistence est un vaisseau d’ensemencement transportant à son bord des colons à la recherche d’une nouvelle vie. Un bond spatio-temporel malencontreux a cependant placé ce dernier dans le disque d’accrétion d’un trou noir, provoquant au passage des dégâts considérables et la transformation de l’équipage en une horde de mutants…

Le cinquième jeu est The Walking Dead: Saints & Sinners (PS VR). S’inspirant de la série du même nom, il s’agit du premier opus à emprunter le chemin de la réalité virtuelle.

Enfin, le sixième jeu est Until You Fall (PS VR). Le titre allie combat de mêlée et magie lors d’affrontements contre des humanoïdes corrompus, des créatures monstrueuses et des horreurs inconnues.

Tous les jeux pourront être téléchargés dès le 2 novembre sur le PlayStation Store pour tous ceux qui ont le PlayStation Plus.