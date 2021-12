Promobot veut votre visage pour ses prochains robots humanoïdes

Promobot, l’un des principaux fabricants de robots de service en Europe, souhaite se lancer dans la conception de robots humanoïdes principalement dédiés à des tâches de conciergerie. Ces machines seraient en fait des robots surmontés d’un buste humanoide et de bras mécanisés dont le seul objectif serait de fournir certains services dans des endroits bien spécifiques (entrée d’hôtel ou de Musée, borne de paiement dans un restaurant ou un supermarché, etc.).



Un prototype (un peu inquiétant) de ce type de robot de service avait été dévoilé au CES 2020, et plusieurs de ces étranges robots de services sont déjà en activité dans des dizaines de pays. Mais cette fois Promobot veut passer à la vitesse supérieure avec des robots qui soient autre chose que des automates sophistiqués : intelligence Artificielle, reconnaissance vocale et faciale, la nouvelle gamme sera un peu plus en phase avec l’état de l’art en robotique.

Les derniers prototypes de Promobot sont criants de réalisme

Plus fort encore, la startup russe se dit prête à « racheter » le visage et la voix de volontaires contre la sommes de 200 000 dollars. Ce montant versé, Promobot disposera alors d’un droit de licence illimité sur ces visages et sur ces voix, et pourra donc les réutiliser dans la conception des prochains robots humanoïdes. La commercialisation de ces nouveaux robots est fixée à 2023.